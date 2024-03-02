Вучич заявил, что Запад требует от Сербии отречься от Косова и ввести санкции против РФ

Глава государства также отметил желание западных партнеров присвоить Сербии антикитайскую позицию

БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Запад не заинтересован в независимой и самостоятельной Сербии и продолжит оказывать все большее давление по вопросам необходимости присоединения к антироссийским санкциям и признания независимости Косова. Об этом сербский лидер Александар Вучич заявил в ходе своего обращения к нации.

"Три вещи, которых от нас ожидают в основном наши западные партнеры, потому что мы общаемся с ними ежедневно, мы идем по европейскому пути, и это действительно путь Сербии. Одним из таких пунктов является признание Косова де-факто или де-юре. В этой части всегда имеется в виду и отказ от любой политической или экономической поддержки Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины - прим. ТАСС). Под пунктом два - присоединение к санкциям против РФ, а также антикитайская позиция. Третье - Сербия как свободная и независимая страна не является чем-то популярным и современным в сегодняшней Европе, поэтому [им] важно установить в Сербии марионеточный режим", - указал Вучич.

Глава государства ранее неоднократно подчеркивал, что Сербия готова к реализации данных ранее обещаний и стремится к поиску компромиссов с целью нормализации отношений с Приштиной, но признание независимости Косова или его возможное членство в ООН недопустимы.

После начала российской специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.