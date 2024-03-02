Президент переходного периода Чада объявил, что пойдет на выборы главы государства

Махамат Идрисс Деби Итно отметил, что является кандидатом под знаменем коалиции партий "За единый Чад"

ПРЕТОРИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Действующий президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно объявил, что примет участие в качестве кандидата на предстоящих 6 мая выборах главы государства.

"Я являюсь кандидатом на президентских выборах 2024 года под знаменем коалиции партий "За единый Чад", - объявил он, выступая перед сторонниками, его цитирует AFP.

14 января влиятельная партия Чада "Патриотическое движение спасения" избрала Махамата Идрисса Деби Итно своим кандидатом на предстоящих выборах. Позднее его кандидатуру поддержали другие партии и движения страны, создавшие коалицию.

Объявление главы государства переходного периода последовало через три дня после событий в столице страны Нджамене, когда был убит лидер ведущей оппозиционной партии Социалистической партии без границ (СПГ) Яя Дилло. Его смерть наступила во время штурма штаб-квартиры СПГ силовиками. Он последовал за нападением партийных активистов в ночь на 28 февраля на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности Чада (АНБ). Силовики задержали в штаб-квартире СПГ подозреваемых в атаке на АНБ, которая привела к жертвам. В течение вечера 28 февраля правительственные подразделения провели в городе еще несколько арестов. Часть оппозиционеров попыталась оказать сопротивление и мобилизовать свои силы, однако власти удержали ситуацию под контролем.

После гибели на поле боя в апреле 2021 года президента Чада Идрисса Деби Итно армия во главе с его сыном Махаматом Идриссом Деби Итно взяла власть в свои руки. Власти и оппозиция договорились в октябре 2022 года продлить переходный период до 2024 года и назначить президентом переходного периода Махамата Идрисса Деби Итно. Принятая в минувшем декабре на референдуме новая конституция позволяет Махамату Идриссу Деби Итно баллотироваться на пост президента. Национальное агентство по управлению выборами назначило голосование на 6 мая.