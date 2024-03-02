Палестинские радикалы предложили считать первый день рамадана днем поддержки Газы

Как указал представитель "Сарая аль-Кудс" Абу Хамза, вопросы устройства на палестинских землях после окончания боевых действий в Газе "будут решать не премьер-министр нынешнего правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, а бойцы отрядов сопротивления"

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение "Исламский джихад" обратилась к исламским государствам с предложением считать 11 марта, первый день священного для мусульман поста в месяц рамадан днем поддержки сектора Газа. С таким призывом выступил представитель боевого крыла "Исламского джихада" - группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - Абу Хамза.

"Мы призываем арабскую и исламскую нации считать первый день поста в рамадан международным днем поддержки Газы", - отметил Абу Хамза в видеообращении, размещенном в телеграм-канале движения. По его словам, "сопротивление [израильским силам] будет продолжаться до тех пор, пока не прекратится оккупация палестинских земель". Как полагает Абу Хамза, это сопротивление будет проходить на "единой арене борьбы в Газе, Ливане, Йемене и Ираке".

Как указал представитель "Сарая аль-Кудс", вопросы устройства на палестинских землях после окончания боевых действий в Газе "будут решать не [премьер-министр нынешнего правительства Израиля Биньямин] Нетаньяху, а бойцы отрядов сопротивления".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.