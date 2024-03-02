Фицо: Украина не может разрешить конфликт в свою пользу, невзирая на помощь Запада

По словам премьера Словакии, западные страны могут предоставить системы ПВО лишь при условии направления на Украину своего персонала

БРАТИСЛАВА, 2 марта. /ТАСС/. Украина не может разрешить в свою пользу происходящий на ее территории военный конфликт, невзирая на всестороннюю помощь Запада. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Запад видит, что, невзирая на военную и финансовую помощь, невзирая на [антироссийские] санкции, Украина не может разрешить конфликт [в свою пользу]", - сказал Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Говоря о прошедшем недавно в Париже саммите Евросоюза и НАТО по Украине, он напомнил, что одним из предварительно заявленных вопросов было обсуждение возможного направления солдат западных стран на Украину. Это бы привело, по словам Фицо, к третьей мировой войне.

"Украина больше всего нуждается в современных системах ПВО", - сказал премьер Словакии. Запад, по его словам, может их предоставить лишь при условии направления в эту страну своего персонала, обученного их обслуживать. Реализация этого шага привела бы к резкому обострению напряженности.

Премьер проинформировал также, что Италия отзывает из Словакии свои системы ПВО. Прежнее словацкое либеральное правительство передало Украине комплекс ПВО С-300, затем небо республики какое-то время защищали американские системы Patriot. Сейчас же, как сказал Фицо, стратегические объекты страны, например АЭС, останутся без защиты.