Как отметил геополитический аналитик Эскобар Магадо Франса Петронио Славио, Европа утратила статус центра цивилизации

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Западные страны не имеет представления о происходящем в Донбассе, как не понимали события до майдана и после него. Такое мнение высказал бразильский журналист и геополитический аналитик Эскобар Магадо Франса Петронио Славио, выступая в рамках марафона "Знание" на площадке Всемирного фестиваля молодежи.

"Три недели назад я был в Донбассе, это очень впечатляющий опыт, - рассказал он. - Я был в Донецке и раньше - после майдана в 2014 году. Я вернулся в город, который находится в состоянии войны, недалеко от линии фронта". "Я очень впечатлен жителями, их гордостью", - добавил Славио.

"Запад не представляет, что происходит в Донбассе, что происходило до майдана и после него", - отметил эксперт.

По его словам, Европа утратила статус центра цивилизации. "После 2024 года вы все будете лидерами и будете представлять мировую арену", - обратился журналист к участникам марафона. "Все европейцы находятся под давлением США, - указал Славио. - Никто не хочет жить в однополярном мире".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.