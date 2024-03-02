Во Франции назвали слова об отправке военных Запада на Украину безумием

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо отметил, что жители страны не поддержали бы решение об отправке солдат на Украину, если бы оно было принято

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Заявления о возможности отправки западных военных в каком-либо качестве на Украину неприемлемы и являются безумием. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Это безумие. Это опасно и безответственно. Это делается в рамках бесконечной эскалации, которую мы наблюдаем уже много месяцев. Говорили, что не будет танков - начали поставлять танки. Утверждали, что не будет самолетов - стали направлять самолеты. Уверяли, что не будет ракет - в итоге мы наблюдаем отправку ракет. Сейчас речь уже пошла о военных, что совершенно неприемлемо", - сказал Филиппо.

Политик считает, что жители Франции не поддержали бы решение об отправке солдат на Украину, если бы оно было принято. "Если власти хотят втянуть нас в войну, то я уверен, что французы на это не согласны", - отметил лидер "Патриотов".

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.