Зеленский заявил, что дал главкому ВСУ карт-бланш на смену военачальников

Президент Украины отметил, что ждет от Александра Сырского соответствующих предложений в начале недели

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии.

Президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, подчеркнул, что ждет от главкома соответствующих предложений в начале недели. "У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные нужды, должны реально быть солдатами, сержантами, быть такими, какими нужно, чтобы достичь украинских целей. В начале недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я жду его с детальным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям", - сказал Зеленский.

Ранее Сырский заявил, что в проблемах ВСУ на восточном направлении виноваты командиры бригад. По его словам, в отдельных случаях он вынужден принимать кадровые решения.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость "перезагрузки генералитета". Новым главкомом стал Сырский, которого обвиняют в неудачах под Артемовском (украинское название - Бахмут) и понесенных в результате больших потерях. Издание Politico сообщало, что новый главнокомандующий крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его мясником и "генералом 200" из-за его склонности рисковать жизнями своих солдат.