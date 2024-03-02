Глава МИД Чада призвал Запад помочь в борьбе с терроризмом в Сахеле

По словам Махамата Салеха Аннадифа, западные страны должны воспринимать террористическую угрозу в Сахеле как общую проблему

НАЙРОБИ, 2 марта. /ТАСС/. Запад должен воспринимать террористическую угрозу в Сахеле как общую проблему и стремиться искать решение, укрепляя местные вооруженные силы. Об этом заявил глава МИД Чада Махамат Салех Аннадиф.

"Угроза терроризма - глобальная, и она требует глобального ответа <...> Терроризм в Сахеле связан с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке. Наши военные не приучены борьбе с терроризмом, их надо ей обучать, адаптировать их к этой новой угрозе - речь про систему подготовки и вооружения", - сказал он в ходе дискуссии на Антальском дипломатическом форуме, посвященном проблемам безопасности Сахеля.

"Нужно, чтобы наши западные партнеры понимали, что это наша общая угроза, а не думали, что это только проблема Ближнего Востока или Африки. Нужно, чтобы они помогали нашим военным в борьбе с терроризмом", - подчеркнул он.

В Буркина-Фасо, Мали и Нигере после 2016 года число жертв терроризма увеличилось в пять раз: в 2019 году от рук террористов и экстремистов в этих странах погибли 4 тыс. человек. Нападения террористов привели к резкому росту числа перемещенных лиц и разногласиям, в том числе между религиозными общинами.