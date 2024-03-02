Обозреватель итальянской газеты уличил Зеленского в попытке навязывания цензуры

Массимо Фини отметил, что по мнению президента Украины, журналист, не согласный с его политикой, должен быть брошен в тюрьму

РИМ, 2 марта. /ТАСС/. Обозреватель газеты Il Fatto quotidiano Массимо Фини уличил киевский режим в попытке навязывания цензуры за пределами Украины.

"По мнению [президента Украины Владимира] Зеленского итальянский журналист, не согласный с его политикой, вроде меня, должен быть брошен в тюрьму. Он к этому уже прибегает на родине, где не осталось ни одной оппозиционной партии и заткнули СМИ", - продолжил автор, признав, что у Зеленского и "его банды" есть черты приверженности нацизму, хотя "это не оправдывает" СВО. "Украина Зеленского - тоталитарная страна, где намордники надевают не только на собственных журналистов, но и хотели бы надеть их на иностранных", - пишет Фини. Он напоминает, что Киев уже прибегал к попыткам цензуры через свое посольство в Италии, добиваясь отмены концертов пианистов Дениса Мацуева и Валентины Лисицы, а также танцора Сергея Полунина.

В итальянском обществе вызвало критику то, что Зеленский в ответ итальянскому журналисту пожаловался, что в Италии слишком много сторонников России, а также сообщил, что Украина готовит список пророссийски настроенных людей, который будет передан Еврокомиссии. Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины уже обличает в своих соцсетях "Иностранных журналистов за Россию". Недавно среди них оказался итальянский гражданин Винченцо Лоруссо, основатель Telegram-канала "Донбасс Италия", который устроил в Италии прокат российского фильма "Свидетель" о зверствах ВСУ. Против показов выступает украинская община и посольство, которым удалось добиться отмены демонстрации в муниципальных залах некоторых городов. Тем не менее картину показывают частным образом на разных площадках, и она привлекает большое внимание публики.