Болгария отмечает 146-ю годовщину освобождения страны от османского владычества

На горе Шипка состоится официальная церемония с участием президента страны Румена Радева и председателя Народного собрания Росена Желязкова

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Торжественные мероприятия в связи со 146-й годовщиной освобождения Болгарии от османского владычества в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. начались в стране. После победы 3 марта 1878 года русский дипломат граф Николай Игнатьев подписал Сан-Стефанский мирный договор, после чего Болгария вернулась на политическую карту мира как независимое государство.

Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Тысячи граждан отдают дань памяти павшим русским солдатам и болгарским ополченцам. Центром мероприятий станет гора Шипка, где в августе 1877 года прошло одно из важнейших сражений Русско-турецкой войны. Там состоится официальная церемония с участием президента Болгарии Румена Радева и председателя Народного собрания (парламента) Росена Желязкова, а также других официальных лиц. К подножию монумента возложат венки и цветы.

Поздравление России

Граждан Болгарии поздравила посол России Элеонора Митрофанова, которая накануне уже возложила венок к Памятнику свободы. "Русско-турецкая война 1877-1878 годов стала поистине судьбоносным событием, навсегда связавшим народы наших стран, - подчеркнула она в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства России в Болгарии и на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Тысячи русских воинов, сотни добровольцев и медиков своей кровью оплатили болгарскую свободу и государственность. Священность этого подвига особенно ощущается здесь, на Шипке, откуда я сегодня шлю вам свои поздравления".

Посол отметила, что "российско-болгарские отношения переживают не лучшие времена". "В стремлении доказать свою евроатлантическую преданность и лояльность некоторые силы в Болгарии пытаются воевать с памятниками нашей общей истории. Звучат предложения переписать учебники истории, навязчиво насаждается русофобия. Цель таких попыток понятна - натравить наши народы друг на друга, посеять вражду и ненависть", - указала дипломат. Несмотря на колоссальные усилия, направленные на разъединение двух народов, сказала она, заметно, "как трепетно по всей стране продолжают относиться к монументам русским солдатам, как тысячи людей с разных уголков Болгарии сегодня поднимаются к Памятнику свободы". Она выразила надежду, что отношения русского и болгарского народов "переживут турбулентные времена и обязательно станут еще крепче".

Праздничные мероприятия по случаю национального праздника завершатся к концу дня торжественным воинским построением на площади Народного собрания в Софии и фейерверком.