Глава Гагаузии обсудила налаживание сотрудничества с губернатором Пензенской области

Отдельное внимание было уделено прямым экономическим контактам между регионами

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обсудила с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко налаживание сотрудничества между двумя регионами на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

"Мы обсудили сотрудничество между Гагаузией и Пензенской областью в сфере экономики, образования, культуры и спорта", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.

Отдельное внимание было уделено налаживанию прямых экономических контактов между регионами. Как отметила Гуцул, гагаузские производители готовы поставлять аграрную и винодельческую продукцию, соответствующую высоким стандартам качества, в крупные торговые сети Пензенской области.

Стороны также обсудили возможности поддержки со стороны властей Пензенской области русскоязычных школ в молдавской автономии, повышение качества преподавания русского языка и литературы, оснащения школ литературой, учебниками и цифровой техникой. Глава автономии пригласила делегацию Пензенской области посетить автономию в начале мая. Между двумя регионами действует соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Ранее Гуцул встретилась в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где заявила о важности сохранения дружеских отношений между автономией и российскими регионами на фоне обострения отношений между проевропейским правительством в Молдавии и Москвой. По ее словам, этот конфликт негативно сказывается на производителях аграрной продукции автономии, которые традиционно поставляли ее в Россию.