Асад считает, что на выборах в США победит Трамп

Президент Сирии отметил, что это не повлияет на политический курс страны, так как "американские президенты похожи один на другого"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп имеет все шансы победить на ноябрьских выборах, но это не повлияет на политический курс страны, так как "американские президенты похожи один на другого". Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью телеканалу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Анализ СМИ и другой информации показывает, что победит Трамп. Но я всегда говорю, что американские президенты похожи один на другого. Как я сказал ранее, они всего лишь исполнительные директора, - указал он. - Даже если один изменит политику, то нужно знать, кто реально делает политику за ширмой того, кто победит на выборах. Это один игрок - лобби, медиа, финансисты и банкиры, оружие и нефть. Вот кто в любом случае победит".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. 25 апреля 2023-го демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.

Согласно последнему опросу, проведенному газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем, Байден уступает Трампу по уровню поддержки американских избирателей на 5 процентных пунктов. 48% респондентов сообщили, что отдали бы свой голос за Трампа, 43% опрошенных поддержали бы Байдена.