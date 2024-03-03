Глава МИД Литвы заявил о необходимости в 600 тыс. армейских резервистах

Габриэлюс Ландсбергис отметил, что подобных ориентиров придерживается Финляндия

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что для обеспечения обороноспособности страны необходимо 600 тыс. резервистов. Об этом он заявил журналистам в кулуарах заседания правления партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", председателем которой является.

Подобных ориентиров, по его словам, придерживается Финляндия. "В Финляндии при населении в 4 млн человек насчитывается 900 тыс. резервистов. Нам необходимо подготовить 600 тыс. человек", - сказал Ландсбергис.

В Литве проживают немногим более 2,8 млн человек. В настоящее время активный армейский резерв состоит из 38 тыс. К 2030 году власти республики рассчитывают повысить его до 47 тыс. Такие резервисты, как считает командование, в случае объявления мобилизации могут сразу влиться в армейские подразделения, дополнительной подготовки им не требуется.

Есть еще около 80 тыс. человек так называемого подготовленного резерва. Ландсбергис не уточнил, какую из этих двух категорий он имел в виду.