СМИ: около половины чехов довольны членством своей страны в ЕС

По данным информационного агентства CTK, недовольство участием республики в сообществе выразили 44% респондентов

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Удовлетворение членством Чехии в Евросоюзе выражают свыше 45% граждан республики. Об этом, как сообщило информационное агентство CTK, свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологическим агентством Ipsos среди 1 000 чехов старше 18 лет.

Более 34% респондентов заявили в ходе опроса, что "в целом довольны" членством республики в ЕС, а "полное удовлетворение" этим выразили свыше 13% опрошенных.

Недовольство участием республики в сообществе выразили 44% респондентов, из которых 19% были "очень недовольны", а 25% "скорее недовольны, чем довольны".

Членство Чехии в ЕС поддерживает прежде всего молодежь. Важнейшими преимуществами ее участия в нем, как говорили опрошенные, является обеспечение сообществом безопасности и мира в Европе, а также защита демократических ценностей, прав и свобод человека.

Между тем часть респондентов выразили неудовольствие определенными ограничениями, по их мнению, суверенитета государств-членов после вступления в ЕС. Критика звучала по адресу миграционной политики и зеленых инициатив руководящих органов сообщества.