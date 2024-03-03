Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста до 66 лет

При этом граждане Швейцарии одобрили инициативу объединения профсоюзов о 13-й пенсии

ЖЕНЕВА, 3 марта. /ТАСС/. Швейцарцы на состоявшемся 3 марта референдуме высказались против повышения пенсионного возраста до 66 лет и одобрили инициативу Швейцарского объединения профсоюзов (ШОП) об увеличении материального обеспечения пенсионеров посредством выплаты ежегодно 13-й пенсии в дополнение к 12 ежемесячным. Об этом сообщило на своем сайте швейцарское правительство.

Согласно итогам голосования, инициативу ШОП о 13-й пенсии поддержали 58,25% граждан. В свою очередь предложение молодежного крыла правой "Свободной демократической партии. Либералы" (СДПЛ) о повышении пенсионного возраста до 66 лет отклонили 74,72% участников референдума.

Сейчас в Швейцарии возраст выхода на пенсию составляет 65 лет для мужчин и 64 года для женщин. Инициаторы его повышения для обоих полов до 66 лет мотивировали свою позицию ростом расходов на пенсионное обеспечение и угрозой исчерпания ресурсов пенсионного фонда. Эта перспектива объясняется, в частности, тем, что количество пенсионеров в стране растет быстрее, чем число работающих, из отчислений которых формируется пенсионный фонд. Возраст выхода на пенсию с 66 лет молодежное крыло СДПЛ предлагало ввести до 2033 года, что позволило бы, по подсчетам, пенсионному фонду Швейцарии экономить ежегодно порядка 2 млрд франков (около $2,26 млрд). После 2033 года предполагалось ввести в действие формулу автоматического увеличения или снижения возраста выхода на пенсию в зависимости от средней продолжительности жизни в Швейцарии.

В свою очередь ШОП, наоборот, предложило увеличить расходы на поддержку пенсионеров путем выплаты 13-й ежегодной пенсии в дополнение к 12 ежемесячным выплатам. Для реализации этого предложения, одобренного на референдуме 3 марта, потребуется ежегодно более 4 млрд франков (около $4,52 млрд). Механизм изыскания этих средств инициаторы референдума детально не прописали. Судя по всему, необходимые фонды будут получены за счет повышения пенсионных отчислений работающими швейцарцами или за счет повышения НДС. Правительство Швейцарии представит до конца 2024 года решение, касающееся финансирования дополнительных пенсионных выплат, заявила по итогам референдума глава Министерства внутренних дел Швейцарии Элизабет Бауме-Шнайдер.