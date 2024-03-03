Конгрессмен США заявил, что Киев проиграет без новой военной помощи со стороны Вашингтона

Майк Тернер отметил, что на Украине экономят боеприпасы, "но не полностью их израсходовали"

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Украинские власти потерпят поражение, если США не возобновят оказание им военной помощи. Уверенность в этом выразил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) в эфире телеканала CBS.

"Нам нужно поддержать их сейчас, или они проиграют. И, я думаю, спикер [Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон] осознает эту чрезвычайную ситуацию. [Лидер демократического меньшинства в Палате представителей] Хаким Джеффрис [также] осознает эту чрезвычайную ситуацию", - отметил законодатель. "И, я думаю, мы увидим, что законопроекты вынесут на голосование", - добавил он, говоря о рассмотрении в нижней палате Конгресса возможности выделения дополнительных средств на помощь Киеву.

"У них не совсем кончились боеприпасы, - сообщил Тернер, отвечая на реплику журналиста о том, что украинские военные израсходовали боеприпасы. - В прошлом месяце мы были в Киеве, я был в Киеве и встретился с [президентом Украины Владимиром] Зеленским <…>. Они экономят [боеприпасы], но не полностью их израсходовали".

"Мы должны поддержать Украину, - утверждал конгрессмен. - Спикер [Палаты представителей] поддерживает Украину. И я считают, что, возможно, самым важным событием на минувшей неделе было то, что лидер меньшинства Хаким Джеффрис сообщил, что демократы не примкнут к небольшой группе республиканцев, которую я часто называю "фракцией хаоса", заявляющей, что они отстранят спикера, если он сделает шаг вперед по Украине, сделает шаг вперед по законопроектам о расходах". "Они не смогут сделать это без поддержки демократов. Он [Джеффрис] сказал, что демократы это не поддержат", - отметил Тернер, говоря о возможности смещения Джонсона с поста спикера Палаты представителей по инициативе группы республиканцев, недовольных его возможными договоренностями с демократами.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.