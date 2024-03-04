Король Норвегии вернулся на родину после госпитализации в Малайзии

В королевском дворце отметили, что Харальд V будет находиться в больнице еще несколько дней для проведения обследования и отдыха

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Король Норвегии Харальд V вернулся на родину из Малайзии, где он был госпитализирован из-за инфекции во время отдыха. Об этом сообщается в пресс-релизе королевского дворца.

"Его Величество прибыл в Норвегию сегодня вечером. Перелет прошел успешно, состояние здоровья Его Величества улучшается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что король будет находиться в норвежской больнице еще несколько дней для проведения обследования и отдыха.

27 февраля стало известно, что Харальда V госпитализировали из-за инфекции во время отдыха в Малайзии.

20 лет назад король перенес операцию по удалению мочевого пузыря в связи с онкологическим заболеванием. В 2020 году монарху сделали кардиологическую операцию, заменив один из сердечных клапанов. В мае 2023 года Харальд V находился в больнице Осло с инфекцией. В последнее время монарх часто пользуется тростью или парой локтевых костылей. Король, занимающий престол с 1991 года, ранее неоднократно заявлял, что не намерен отрекаться в пользу сына - 50-летнего кронпринца Хокона Магнуса.