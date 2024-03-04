CNN: Палата представителей может представить новый законопроект о помощи Украине к апрелю

По данным телекомпании, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон частным образом встречался с однопартийцами, которые продвигают этот документ

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США может представить новый законопроект по выделению Украине военной помощи к апрелю. Он предусматривает $66 млрд для Израиля, Тайваня и Киева, сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, спикер Палаты представителей Майк Джонсон частным образом встречался с однопартийцами в нижней палате Конгресса, которые продвигают новый двухпартийный законопроект, который включает как помощь иностранным союзникам США, так и меры по защите границы страны от наплыва нелегальных мигрантов. Как отмечает CNN, заявленные $66 млрд пойдут исключительно на военную помощь и не предусматривают оказание гуманитарной помощи.

Работу над законопроектом возглавляет председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас). Он надеется, что консенсус в Палате представителей будет достигнут к концу марта или к апрелю.

Позиция Джонсона в отношении этого плана пока неизвестна, он не давал обязательств по проведению голосования, отмечает CNN.

Споры в Конгрессе

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий с президентом США Джо Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.