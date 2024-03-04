Парламент Китая завершит проведение 2-й сессии 14-го созыва 11 марта

Сессия продлится семь дней и будет включать три пленарных заседания

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) завершит свою ежегодную сессию 11 марта. Об этом заявил официальный представитель 2-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

"Сессия откроется 5 марта в первой половине дня и завершится 11 марта во второй половине дня, - сообщил он на пресс-конференции. - Она продлится семь дней и будет включать три пленарных заседания".

Как уточнил Лоу Циньцзянь, повестка сессии включает семь пунктов, в том числе рассмотрение докладов о работе правительства и выполнении плана социально-экономического развития на 2023 год, а также проекта развития на 2024 год, отчета об исполнении центрального и местных бюджетов за прошлый год и их проектов на текущий.

Кроме того, будет рассмотрено предложение Постоянного комитета (ПК) ВСНП о внесении поправок в закон об организации Госсовета КНР, доклады о работе ПК ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.