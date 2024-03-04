МИД КНР предложил ФРГ мирный диалог по Украине вместо обсуждения атак на Крымский мост

Пекин ясно обозначил свою позицию по украинскому вопросу, которая остается неизменной, подчеркнул официальный представитель ведомства Мао Нин

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство предлагает ФРГ совместными усилиями приступить к процессу политического урегулирования конфликта на Украине вместо обдумывания нападений на Крымский мост. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы надеемся, что все стороны совместными усилиями окажут содействие снижению военной эскалации и будут предпринимать только действия, которые позитивно отразятся на политическом урегулировании", - сообщила она на брифинге, комментируя информацию об обсуждении офицерами ФРГ возможных атак на Крымский мост.

Как уточнила китайский дипломат, по украинскому вопросу Пекин ясно обозначил свою позицию, которая остается неизменной.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для германских властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что военнослужащие обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить указанное сооружение, а также детали подготовки нападения.