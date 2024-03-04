Пленный рассказал, что критиковавших Сырского военных ВСУ забрали спецслужбы

Сергей Гуд также отметил, что его мобилизовали, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спецслужбы забрали украинских военных, критиковавших нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Гуд.

Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ в феврале этого года, до него эту должность занимал Валерий Залужный.

"Когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то у нас были люди, которые помнят Сырского по Дебальцево, они сказали, что дела будут плохи, надо "тикать". Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Где они - неизвестно", - сказал Гуд на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Пленный отметил, что его мобилизовали, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем. "У меня панкреатит, язва желудка, остеохондроз, грыжи. Но они меня признали годным. Сказали - пойдешь", - рассказал военный.

По его словам, выданная форма была грязная и порванная, бронежилеты также были рваные и без защитных плит, а касок на всех не хватало. Кроме того, пленный обратился к соотечественникам, призвав их избегать мобилизации и оставаться дома. "Если хотите жить, сидите дома, не высовывайтесь. <…> Все будут живы, здоровы, и все будет хорошо", - заключил Гуд.