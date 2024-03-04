В Мельбурне открылся специальный саммит лидеров Австралии и стран АСЕАН

Глава МИД Австралии Пенни Вонг подчеркнула важность консолидации стран региона для поддержания мира и процветания.

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Австралии открылся в Мельбурне. Выступая с приветственной речью, глава МИД Австралии Пенни Вонг подчеркнула важность консолидации стран региона для поддержания мира и процветания.

"Мы все несем ответственность за формирование региона таким, каким мы хотим его видеть, - мирным, стабильным и процветающим. Регионом, сохраняющим равновесие и равноправие, где каждая страна может преследовать свои собственные устремления, где никто не доминирует и ни одна страна не вынуждена подчиняться", - сказала министр, чье выступление транслировалось на сайте саммита. Она отметила, что "сохранение стабильности и процветания требует от всех государств региона развивать и защищать согласованные правила, поддерживать международное право, предотвращать конфликты и выстраивать стратегическое доверие".

Министр также подчеркнула, что одного стремления к миру в современных условиях недостаточно. "Мы видим претензии, несовместимые с международным правом, особенно с Конвенцией ООН по морскому праву. Мы сталкиваемся с дестабилизирующими, провокационными и принудительными действиями, небезопасным поведением на море и в воздухе, а также с милитаризацией спорных объектов. Мы знаем, что военная мощь расширяется, но мер для сдерживания военного конфликта нет", - сказала Вонг, не уточнив, однако, о какой стране региона идет речь.

В заключение она напомнила, что АСЕАН должна остаться площадкой, представляющей интересы всех стран региона в равной степени, способной стать местом для консолидации усилий и совместного решения общих проблем.

Саммит АСЕАН - Австралия продлится в Мельбурне до 6 марта. Планируется, что в его ходе стороны обсудят вопросы интеграции и расширение сотрудничества в ряде областей, а также ряд региональных вопросов. Ключевыми темами станут кризис в Мьянме и ситуация вокруг спорных, с точки зрения некоторых стран, акваторий в Южно-Китайском море. Также на повестке саммита такие вопросы, как управление рыболовством, образование для начинающих лидеров и обеспечение безопасности цепочек поставок в случае конфликта. Как ожидается, австралийский премьер Энтони Альбанезе проведет на полях саммита двусторонние встречи с главами правительств Малайзии, Лаоса и Вьетнама. Кроме того, запланированы переговоры с приглашенными на мероприятие лидерами Новой Зеландии и Восточного Тимора.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.