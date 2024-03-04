Эксперт: ЕС придется при конфликте бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов

Бывший заместитель министра обороны Бельгии Марк Тис обратил внимание на то, что о проблеме знают не только западные военные, но и потенциальный противник

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны Бельгии, генерал-лейтенант в отставке Марк Тис заявил о малом количестве запасов боеприпасов в Европе и сложности их быстрого восполнения.

"Через пару часов [в случае конфликта] нам уже пришлось бы бросаться камнями", - приводит его слова издание Münchner Merkur.

В интервью другому СМИ - радиостанции Bayerischer Rundfunk - Тис отметил, что его слова не шутка. "Запасы прежде всего высококачественных боеприпасов находятся на крайне низком уровне", - сообщил он, указав на долгие сроки их восполнения. "Если сегодня заказать, то в случае некоторых видов боеприпасов пройдет до семи лет, пока их получишь. Это относится даже к самому простому боеприпасу калибра 5,56 мм стандарта НАТО", - заметил Тис. По его словам, наблюдается нехватка и боевых систем. При этом он не уточнил, о каких системах идет речь.

Эксперт обратил внимание на то, что о проблеме знают не только западные военные, но и потенциальный противник. "Можешь быть уверен, что наши противники, где бы они сейчас ни были - в Москве, в Пекине или в другом месте мира, - знают о нехватке боеприпасов", - считает он. Тис также отметил, что западные армии в большей степени ориентированы на проведение экспедиционных операций и представляют собой лишь небольшие контингенты.