Польские протестующие разбили на границе с Украиной джипы для ВСУ

Телеканал ТСН опубликовал видео, на котором запечатлены внедорожники с разбитыми лобовыми стеклами и окнами

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Польские фермеры в очередной раз блокировали на границе технику, предназначенную для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также разбили автомобили для украинской армии. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Телеканал опубликовал на своем сайте видео, на котором запечатлены внедорожники с разбитыми лобовыми стеклами и окнами. Автор ролика указывает, что это сделали "соседи Украины поляки".

Ситуация на границе Украины и Польши продолжает накаляться. Акция польских фермеров и водителей по блокированию украинского транспорта на границе двух стран началась 9 февраля. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года, и протестуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции. На границах выстроились многокилометровые очереди из грузовиков. В ходе акции отмечены неоднократные факты, когда польские фермеры высыпают украинское зерно из вагонов, перекрывают железнодорожные пути строительным хламом, не пропускают грузы для ВСУ.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский предложил Варшаве провести на границе двух стран переговоры на высшем уровне с участием представителя Еврокомиссии для разрешения ситуации, однако польский премьер Дональд Туск сообщил о готовности провести такое обсуждение на уровне правительств только в конце марта. Зеленский уже называл ситуацию издевательством, а 3 марта заявил, что она вышла за пределы "и экономики, и морали".