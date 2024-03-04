Украина выделила с начала года $525 млн на строительство фортификаций

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что больше всего средств выделено на возведение фортификаций в Харьковской области - $105 млн

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Штаб по координации возведения на Украине оборонительных рубежей работает ежедневно, на строительство фортификаций с начала года выделено уже около $525 млн. Об этом заявил на пресс-конференции украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство выделило уже более 20 млрд гривен ($525 млн - прим. ТАСС) в этом году на создание фортификаций и оборонительных рубежей, - сказал он. - Работает фактически в ежедневном режиме соответствующий штаб, мы координируем работу также с областными государственными администрациями, Генштабом и Минобороны, чтобы это делалось эффективно, быстро, надежно и так, чтобы наши силы обороны имели уверенную линию обороны и тыл".

По его словам, больше всего средств выделено на возведение фортификаций в Харьковской области на востоке Украины - $105 млн. Шмыгаль также отметил, что кабмин выделил на приобретение беспилотников около $1 млрд.

Пресс-конференция проводится по случаю четырехлетия работы украинского кабмина. Как отмечают СМИ, Шмыгаль стал первым премьер-министром в истории современной Украины, который провел на этом посту четыре года. Ранее дольше всех на этой должности оставался Николай Азаров - с марта 2010 года по январь 2014-го.

Еще в декабре 2023 года депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. А экс-президент Украины Петр Порошенко с трибуны Верховной рады заявлял о сложной ситуации на фронте и призывал за два-три месяца завершить возведение трех линий обороны. 19 января украинское правительство на заседании приняло решение выделить рекордные средства на обустройство оборонительных рубежей - около $466 млн.