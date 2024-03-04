NYT: доставка еще одного груза с гуманитарной помощью на север Газы провалилась

Как пишет газета, только 1 из 16 грузовиков, отправленных 2 марта, смог доставить гуманитарную помощь нуждающимся людям в северных районах палестинского анклава

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Еще один конвой, координируемый израильскими военными, не смог доставить гуманитарную помощь жителям на севере сектора Газа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на палестинского бизнесмена Иззата Акеля, организовавшего доставку помощи.

По его данным, несмотря на координацию со стороны израильских военных, только 1 из 16 грузовиков, отправленных 2 марта, смог доставить гуманитарную помощь нуждающимся людям в северных районах палестинского анклава. Содержимое остальных, по словам Акеля, были собрано и сгружено в районе Нусейрат в центральной части Газы. По утверждениям бизнесмена, 29 февраля он также участвовал в операции по доставке помощи вместе с израильскими военными, которая обернулась трагедией.

По данным Минздрава палестинского анклава, более 110 человек погибли, 760 пострадали в результате удара израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Эн-Наблуси в юго-западной части города Газа 29 февраля. Армия Израиля пока не нашла подтверждений тому, что ее военнослужащие стреляли по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газа, большинство людей погибли из-за давки, но были зафиксированы выстрелы по отдельным мародерам, которые могли представлять угрозу для израильтян.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а позднее начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.