Бывший вице-спикер парламента Армении заявил, что Пашинян ведет страну в объятия Турции

Эдуард Шармазанов отметил, что "Пашинян лжет, альтернативой России в регионе является не Запад, а Турция"

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая против России, ведет страну не на Запад, а в объятия Турции. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил Эдуард Шармазанов - бывший вице-спикер армянского парламента, член Исполнительного органа Республиканской партии Армении третьего президента республики Сержа Саргсяна.

"Если Армения выйдет из ОДКБ или порвет отношения с Россией, альтернативой станет не Запад, а Турция. Турция представляет интересы Запада в этом регионе, об этом заявил также специальный представитель ЕС [по Южному Кавказу] Тойво Клаар. Пашинян лжет, альтернативой России в регионе является не Запад, а Турция", - заявил он.

По словам Шармазанова, заявления армянских властей звучат так, как будто Армения и Нагорный Карабах подверглись нападению не со стороны Азербайджана и Турции, а со стороны России. "В тот момент, когда Российская Федерация перестанет быть нашим союзником, мы станем вассалом Турции, мы станем обслугой турок. Армения станет "Эрменистаном". Мы побеждали 30 лет, потому что в том числе Россия была нашим союзником", - добавил он.