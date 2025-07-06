Al Jazeera: в Газе при ударах Израиля за сутки погибли 78 человек

По данным телеканала, за последние несколько недель в анклаве свыше 700 палестинцев были убиты при попытке получить продовольственную помощь

ДУБАЙ, 6 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 78 палестинцев стали за сутки жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильские войска продолжили бомбардировки палестинского анклава, убив по меньшей мере 78 человек за последние 24 часа, указывает телеканал.

Al Jazeera также сообщает, что за последние несколько недель в секторе Газа свыше 700 палестинцев были убиты при попытке получить продовольственную помощь. Согласно данным министерства здравоохранения Газы, 743 местных жителя были убиты и более 4,8 тыс. получили ранения во время обращения за помощью в пункты распределения Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), созданного израильскими властями при участии США.

По сведениям Минздрава Газы, в общей сложности в войне Израиля с Газой погибли более 57,3 тыс. человек и почти 136 тыс. были ранены.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.