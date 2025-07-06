Глава Минфина: компании Маска будут побуждать его заниматься бизнесом

Скотт Бессент считает, что советы директоров недовольны объявлением о создании Илоном Маском новой политической партии

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Руководство компаний Илона Маска, вероятно, было недовольно объявлением о создании им новой политической партии и будет побуждать его вернуться к предпринимательской деятельности. Такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент.

"Если смотреть на результаты опросов, то популярными были принципы DOGE, а не Маск. Полагаю, что советы директоров в нескольких его компаниях хотят, чтобы он вернулся и управлял этими компаниями, в этом он лучше остальных. Думаю, что советы директоров не были рады вчерашнему объявлению и будут побуждать его сфокусироваться на его предпринимательской деятельности, а не на политике", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

5 июля Маск заявил, что создаст политическую партию по итогам голосования в X. Целью создания партии он провозгласил "возвращение свободы". В голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей. За создание новой партии высказались 65,4%.

Маск 6 июля подал заявку на регистрацию политической партии в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), она получит название "Америка" (America Party, AMEP).