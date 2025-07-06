The National: Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в секторе Газа

Как отмечает издание, решение о перемирии будет зависеть от того, смогут ли Израиль и ХАМАС достичь соглашения по итогам непрямых переговоров в Дохе

ДУБАЙ, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может в понедельник объявить о прекращении огня в секторе Газа, если переговоры в Дохе с участием представителей Израиля и движения ХАМАС пройдут успешно. Об этом сообщило издание The National со ссылкой на источники.

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников возобновились в катарской столице 6 июля. Консультации проходят на фоне готовящегося визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, который запланирован на понедельник.

Как отмечает издание, решение о перемирии будет зависеть от того, смогут ли Израиль и ХАМАС достичь соглашения по итогам непрямых переговоров в Дохе. Если стороны конфликта урегулируют разногласия, касающиеся отдельных параметров соглашения, то президент США объявит о временном прекращении огня, призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, заявил один из источников The National.

Переговоры о прекращении огня возобновились спустя два дня после того, как ХАМАС передал посредникам положительный ответ на предложенный план, который предусматривает 60-дневное перемирие, освобождение 10 заложников и передачу останков 18 погибших. Проект соглашения также предполагает запуск переговоров об окончательном завершении войны и выводе израильских войск из Газы после вступления перемирия в силу.

По данным издания, израильскую делегацию на переговорах возглавляет высокопоставленный представитель Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК). В состав делегации также входят сотрудники разведки "Моссад", советник премьер-министра и представители армейского командования, занимающиеся вопросами освобождения заложников. ХАМАС на переговорах представляет лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хейя. Ожидается, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф также приедет в столицу Катара.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны не смогли определить условия нового соглашения. 2 июля Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие, во время которого стороны будут добиваться прекращения конфликта в палестинском анклаве.