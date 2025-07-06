FT: переговоры о завершении войны в Газе начнутся в первый день перемирия

По данным издания, посредники выразили готовность предоставить гарантии продления режима прекращения огня

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Серьезные переговоры по окончательному завершению войны в секторе Газа начнутся в первый же день перемирия в случае его достижения. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на попавший в ее распоряжение черновой вариант предложения о прекращении огня, подготовленный США, Катаром и Египтом.

По информации издания, посредники выразили готовность предоставить гарантии продления режима прекращения огня, если понадобится больше времени для достижения постоянного перемирия. Как отмечает Financial Times, дополнительные переговоры потребуются для определения того, насколько масштабным будет вывод израильских войск с территории сектора Газа во время переговоров, а также деталей освобождения палестинцев из тюрем еврейского государства в обмен на возвращение удерживаемых радикальным движением ХАМАС израильских заложников.

Параллельно во время начального 60-дневного этапа прекращения огня, говорится в черновике соглашения, на палестинские территории начнется массовая доставка гуманитарной помощи по линии ООН и других международных НПО.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие, во время которого стороны будут добиваться прекращения конфликта в палестинском анклаве. 4 июля ХАМАС сообщил, что после консультаций с палестинскими группировками передал посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе. 6 июля делегация Израиля прибыла в Доху для проведения непрямых переговоров.