Lebanon 24: боец "Хезболлах" убит при атаке израильского БПЛА на юге Ливана

По информации портала, инцидент произошел в населенном пункте Дейр-Кифа в окрестностях портового города Тир

БЕЙРУТ, 7 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по пикапу с бойцами шиитского движения "Хезболлах", в результате один из них погиб. Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, инцидент произошел в населенном пункте Дейр-Кифа в окрестностях портового города Тир (85 км от Бейрута). Машина, в которой находились шиитские бойцы, загорелась после попадания в нее ракеты. О числе раненых сведений не приводится.

Ранее Минздрав республики сообщил, что 6 июля в ходе рейдов израильских ВВС на южные и восточные районы Ливана пострадали 10 мирных граждан.