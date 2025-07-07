NTV: Эрдоган обсудил разоружение РПК с представителями прокурдской партии DEM

Встреча продлилась более часа

СТАМБУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил процесс разоружения запрещенной и признанной в республике террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на встрече в Анкаре с представителями парламентской прокурдской партии DEM. Об этом сообщил телеканал NTV.

Встреча продлилась более часа. Администрация турецкого лидера пока не сделала официальных сообщений по ее итогам.

Партия DEM в свою очередь сообщила, что ее сопредседатели Первин Булдан и Митхат Санджар передали президенту Турции свои предложения относительно процесса разоружения РПК. "На встрече было подчеркнуто, что взаимная воля к прогрессу процесса сохраняется", - отмечается в релизе.

Местные СМИ обращают внимание на тот факт, что встреча Эрдогана с представителями DEM состоялась накануне визита 8 июля в Ирак главы Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калына. В ходе него, как ожидается, будут обсуждаться конкретные вопросы разоружения РПК и контроля за этим процессом.

Глава РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции, в феврале призвал все связанные с партией формирования сложить оружие и прекратить конфликт с Анкарой. В мае РПК провела съезд, на котором приняла решение самораспуститься и прекратить почти 50-летнее вооруженное противостояние властям республики. Как сообщали ранее представители партии DEM, процесс разоружения начнется на этой неделе в сопредельном Северном Ираке. Он будет проходить под контролем представителей Турции, центральных властей Ирака и администрации Иракского Курдистана и может завершиться к сентябрю.