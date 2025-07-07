ТАСС: Фидан и Лавров обсудили двустороннее сотрудничество

Главы МИД России и Турции также говорили о событиях в секторе Газа, ядерной деятельности Ирана, ситуации в Афганистане и других региональных вопросах

СТАМБУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели переговоры на полях саммита БРИКС в Бразилии, обсудили двусторонние политические и экономические вопросы, а также сотрудничество в области энергетики. Об этом ТАСС сообщили источники в МИД Турции.

"В ходе встречи обсуждались двусторонние политические и экономические вопросы, а также сотрудничество в области энергетики", - отметили источники.

"Была дана оценка рисков, связанных с растущей агрессией Израиля в регионе. Также обсуждались события в секторе Газа, ядерная деятельность Ирана, ситуация в Афганистане и другие региональные вопросы", - сообщили источники.