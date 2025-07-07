В Раде назвали "сумасшедшими" потери ВСУ в военном конфликте на Украине

Депутат Верховной рады Анна Скороход также поделилась, что на ее имя приходит много писем от родственников погибших украинских солдат, которые не могут получить положенные им от государства выплаты

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала "сумасшедшими" потери Вооруженных сил Украины в ходе военного конфликта.

В частности, в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online политик затронула тему недавних обменов телами погибших военнослужащих между Украиной и Россией. "То же возвращение 6 тыс. тел, взамен мы отдали до 100, насколько я помню. Согласитесь, для общества это производит негативный эффект, потому что мы прекрасно понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят", - сказала она.

Скороход поделилась, что на ее имя приходит много писем от родственников погибших украинских солдат, которые не могут получить положенные им от государства выплаты. "Более того, стоит вопрос выплат, мы все прекрасно знаем ситуацию с бюджетом <...>. На меня посыпались обращения о невозможности получить в полном объеме выплаты, которые гарантируются государством. А с возвращением такого количества тел и всего остального, мы же понимаем, что эти выплаты только увеличиваются", - добавила она.

По мнению Скороход, на Украине нельзя доверять официальным данным о потерях. "Посмотрите на реальные потери, а не на тот бред, циферки для дурачков, которые рисует власть, а реальные потери. Далеко не надо ходить, посмотрите на кладбища", - сказала она.

Ранее Скороход выражала обеспокоенность ростом числа захоронений на кладбищах и падением уровня рождаемости на Украине. В частности, она сообщала, что была в шоке от статистики рождаемости как по стране, так и в Киеве и пришла к выводу, что это негативно скажется на будущем страны.