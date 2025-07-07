Фон дер Ляйен обвинила "сторонников РФ" в подготовке вынесения вотума недоверия

При этом глава Еврокомиссии не дала внятных ответов на выдвинутые обвинения в злоупотреблениях служебным положением при заключении контрактов на закупки ЕС вакцин от COVID-19

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте (ЕП) на слушаниях по вынесению ей вотума недоверия из-за обвинений в коррупции при закупках вакцин от COVID-19, обвинила в организации этого голосования "экстремистов и сторонников России".

"Наша демократия сталкивается с серьезными вызовами. Мы живем во времена борьбы между демократией и антилиберализмом. Мы наблюдаем тревожные сигналы со стороны экстремистских партий, стремящихся поляризовать общество через дезинформацию. Доказательств того, что у них есть реальные решения, нет. Но есть доказательства того, что многие из них получают поддержку от наших врагов из России или других стран", - заявила она на сессии Европарламента в Страсбурге.

Фон дер Ляйен в своей речи не дала внятных ответов на выдвинутые против нее обвинения в злоупотреблениях служебным положением при заключении контрактов на закупки странами ЕС вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания, а просто назвала эти обвинения "теориями заговора". Фон дер Ляйен назвала группы депутатов, выступивших за вотум недоверия, "движениями, питаемыми теориями заговора: от антиваксеров до сторонников Путина".

После этого она призвала депутатов "защитить демократию в ЕС", поддержав Еврокомиссию. Она также назвала голосование в свою поддержку "защитой единства ЕС" перед лицом США, Китая и ради помощи Украине.

Само голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии пройдет в конце сессии ЕП 10 июля.

Еврокомиссия и коррупция

Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Предложение нашло поддержку 74 депутатов, из них 31 принадлежит к правой группе "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Пиперя обвиняет фон дер Ляйен и Еврокомиссию в том числе в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии.

Вероятность вынесения вотума недоверия главе ЕК крайне низка, поскольку ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия, членом которой является глава Еврокомиссии, - уже объявила, что будет поддерживать фон дер Ляйен, ее также фактически поддержали либералы и социалисты. То есть в сумме свыше двух третей депутатов Европарламента вероятно будут голосовать в поддержку Еврокомиссии.

По оценке европейского издания Politico, хотя голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен "носит символический характер", это "подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов". Издание подчеркивает, что, если вотум недоверия все же будет вынесен, "это приведет к отставке всей Еврокомиссии и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров".

Прецедент с отставкой Еврокомиссии в полном составе из-за обвинений в коррупции уже был в истории Евросоюза. 15 марта 1999 года разом уволилась вся комиссия люксембуржца Жака Сантера.