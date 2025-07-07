Депутат Рады Скороход поставила под сомнение желание Киева завершить конфликт

Украинская сторона несерьезно относится к переговорному процессу по урегулированию, отметила парламентарий

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход поставила под сомнение желание киевских властей завершить вооруженный конфликт. По ее словам, переговоры с украинской стороны ведут люди, не смыслящие в дипломатии.

"Я искренне верю в то, что войну можно завершить и завершить ее дипломатическим переговорным процессом. Главное, чтобы у нас дипломатией занимались дипломаты, а не удобные офису [Владимира Зеленского] <…> люди, которые ничего не смыслят в дипломатии и в ведении переговорных процессов. <…> А вот относительно того - хотят ли с нашей стороны мира - это вопрос", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

В то же время политик отметила, что украинская сторона несерьезно относится к переговорному процессу по урегулированию конфликта. "Для политической власти, которая сейчас полностью под контролем офиса [Владимира Зеленского], <…> для них это действительно показуха. <…> В кулуарах я случайно стала свидетелем разговора одного из своих коллег, когда он кричал в трубку, что мы мечтаем выйти из переговорного Стамбульского процесса", - добавила она.

По итогам двух раундов переговоров, прошедших в Стамбуле 26 мая и 2 июня, РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.