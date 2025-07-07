Депутат Рады Скороход: украинцы не доверяют государству и армии

По словам парламентария, украинское общество разделено на тех, кто может откупиться от призыва по мобилизации в ВСУ, и на тех, кто не может себе этого позволить

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Население Украины перестало доверять собственном государству, армии и военному руководству страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"В армии происходят достаточно специфические нехорошие процессы, которые не ведут к доверию со стороны граждан. Мы видим, что мобилизация проходит только насильственным путем. <...> Потому что люди не доверяют армии, люди не доверяют командованию и, по большому счету, люди не доверяют стране", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Она добавила, что в настоящее время украинское общество разделено на тех, кто может откупиться от призыва по мобилизации в ВСУ, и на тех, кто не может себе этого позволить. Также Скороход обратила внимание на низкое качество подготовки мобилизованных. "У нас есть мобилизационные планы, которые не выполняются. Мы понимаем, что у нас отсутствует резерв. <…> Подготовка, которая проводится, она на низком уровне", - сказала она.

Ранее внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук выражал мнение, что на Украине неизбежен гражданский конфликт ввиду недовольства населения положением дел в стране. Другой депутат украинского парламента Дмитрий Разумков обвинял своих коллег в парламенте в бездействии и выражал опасение, что люди этого не простят и в конечном итоге могут расправиться с ними.