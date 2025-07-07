Белый дом: пересмотр поставок оружия за рубеж касается не только Украины

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не уточнила, когда может завершиться эта пауза

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Пересмотр поставок американского оружия и военной техники за рубеж затрагивает все страны и регионы, а не только Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Это был стандартный обзор Пентагона. Всех вооружений, всей помощи и всей поддержки, которые Соединенные Штаты поставляют и оказывают всем странам и регионам в мире, не только Украине", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

"Так что речь идет о паузе с целью пересмотра, чтобы гарантировать, что все передаваемое Пентагоном отвечает всем интересам наших вооруженных сил, наших военных", - отметила Ливитт. Она не уточнила, когда может завершиться эта пауза.