Сырский сообщил о сложной обстановке для ВСУ сразу на четырех направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что речь идет о покровской, лиманском, новопавловском направлениях

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на заседании ставки главнокомандующего сообщил о сложной ситуации ВСУ сразу на четырех направлениях - покровском (под Красноармейском ДНР), лиманском (север ДНР), новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) и северослобожанском (север Сумской области).

"Доложил про ситуацию на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях - покровском, лиманском, новопавловском и северослобожанском", - говорится в сообщении главкома ВСУ в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит признанной экстремистской компании Meta).

Сырский также отметил, что на северослобожанском, покровском и новопавловском направлениях ВСУ уступают в численности и оснащении техникой.