Политик Исихос: окружение России силами НАТО является базовой стратегией альянса

После окончания мировой биполярности НАТО постоянно реализует свою концепцию глобализации, считает член руководства греческой партии "Народное единство"

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Постоянное военное окружение России со стороны НАТО является базовой стратегией альянса, и никто это не опровергает. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС греческий политик, бывший первый замминистра национальной обороны Греции, член руководства партии "Народное единство", председатель Международной ассоциации друзей Крыма Костас Исихос.

"После окончания мировой биполярности НАТО постоянно реализует свою концепцию глобализации. Постоянное военное окружение Российской Федерации является базовой стратегией НАТО, и это никто не может подвергнуть сомнению", - сказал политик.

Исихос также прокомментировал недавние заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы по согласованию с Китаем может напасть на НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". "Это не просто словесный бред, основанный больше на области психиатрической науки, чем на политологии, - сказал Исихос. - Своим заявлением генеральный секретарь НАТО связывает свои прорицательские способности с безграмотно подаваемыми событиями на европейском континенте, которые породили две мировые войны".

"Создание смертельных врагов, таких как Россия и Китай, находится в центре усилий самых воинственных центров Великобритании, Германии и Франции, а также мощных олигархических центров США, - продолжил бывший первый замглавы Минобороны. - Возрождение новых сильных антивоенных, антиимпериалистических и миролюбивых движений в Европе является исторической необходимостью. Дипломатия народов должна и может играть ведущую роль в мире, который утратил основные правила оставшейся глобальной дипломатии. Самым вопиющим примером является продолжающийся геноцид палестинского народа в рамках беспомощной и часто лицемерной международной модели бессильной дипломатии".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объелся "волшебных грибов" с его размышлениями о сговоре РФ и КНР из-за Тайваня. Рютте сказал в интервью газете The New York Times, что, по его мнению, Россия по согласованию с Китаем нападет на НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань".