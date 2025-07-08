Правки в закон и новые аресты. Главное о ситуации в Армении вокруг Карапетяна

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Указ опубликован на сайте главы государства.
Ранее днем силовики после обыска увезли главу Совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении", племянника Самвела Карапетяна, Нарека Карапетяна.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Указ президента
- Президент Армении подписал закон, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее Карапетяну.
- Президент Армении подписал пакет законов о внесении изменений в закон "Об органе по регулированию общественных услуг", о внесении изменений и дополнений в закон "Об энергетике".
Обыски и задержание сторонников Карапетяна
- Следственный комитет Армении сообщил о задержании трех сторонников Самвела Карапетяна в рамках уголовного дела о принуждении к участию в акции в поддержку ранее арестованного в Ереване предпринимателя.
- В результате следственных мероприятий были получены фактические данные о принуждении группой сторонников Карапетяна жителей разных населенных пунктов Армении принять участие в собрании в поддержку бизнесмена в Ереване 4 июля 2025 года, заявили в пресс-службе СК Армении.
- 8 июля на основании судебных решений примерно по 20 адресам были проведены одновременные обыски, в результате которых были изъяты различные предметы, имеющие значение для предварительного расследования, в том числе именные списки с отметками о суммах, деньги, говорится в сообщении СК.
- В СК принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении трех лиц по ч. 2 ст. 236 УК Армении (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем, а равно пособничество в корыстных целях участию в митинге или отказу от участия в митинге) и ч. 2 ст. 46-236 УК Армении (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем, а равно пособничество в корыстных целях участию в митинге или отказу от участия в митинге).
Обыски и задержания в офисе ЗАО "Электрические сети Армении"
- Силовики рано утром ворвались в головной офис ЗАО "Электрические сети Армении", сообщила пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян.
- Позже Следственный комитет Армении заявил о проведении неотложных следственных действий в компании.
- Силовики после обыска увезли главу Совета директоров "Электрические сети Армении" Нарека Карапетяна.
- Следственный комитет Армении сообщил о проведении обысков по 51 адресу и одновременном уголовном преследовании 11 лиц в рамках дела о хищениях, мошенничестве и отмывании денег.
- В отношении пяти лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного - подписка о невыезде, в отношении другого подано ходатайство в суд об аресте, еще четверо объявлены розыск.
О ситуации вокруг ЗАО и Карапетяна
- 3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию "Электрические сети Армении".
- 18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна.
- Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает.
- Ереванский суд арестовал его на два месяца.
- После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, также закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и регионах страны.