Трамп заявил, что не позволит коммунисту стать мэром Нью-Йорка

Президент США призвал жителей Нью-Йорка не отдавать свой голос за Зохрана Мамдани

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не допустит, чтобы кандидат от демократов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, который называет себя "демократическим социалистом", был избран градоначальником.

"Мы не допустим этого, если коммунист будет избран для того, чтобы руководить Нью-Йорком, то ничего не будет прежним, - отметил он, говоря о Мамдани на заседании президентского кабинета в Белом доме. - Мы приведем Нью-Йорк в порядок <...>. Не могу пока об этом говорить, но мы сделаем Нью-Йорк вновь великим".

Американский лидер призвал жителей Нью-Йорка не отдавать свой голос за Мамдани. "По моему мнению, этот человек мало на что способен, кроме того, чтобы нести ерунду", - сказал Трамп. Вместе с тем президнет США не дал прямого ответа на вопрос о том, кто, по его мнению, должен выиграть на выборах мэра.

Ранее Трамп допустил возможность ареста Мамдани, если тот будет препятствовать депортации нелегальных мигрантов.

Выборы мэра Нью-Йорка пройдут в ноябре. Действующий мэр города Эрик Адамс будет баллотироваться в качестве независимого кандидата. Ранее он избирался на упомянутый пост от Демократической партии США. В Нью-Йорке традиционно сильны позиции демократов.