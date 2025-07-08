WP: команда главы нацразведки США хочет получить доступ к переписке разведведомств

Специальная группа Director's Initiative Group обратилась в разведывательные ведомства с просьбой предоставить доступ к электронной почте и чатам, чтобы проанализировать переписки с помощью ИИ, отмечает издание

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Специальная команда, созданная главой национальной разведки США Тулси Габбард, хочет получить доступ к переписке американских разведывательных ведомств для того, чтобы выявить возможные попытки подорвать реализацию политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post.

По ее сведениям, речь идет о созданной весной 2025 года специальной группе Director's Initiative Group (DIG), целью которой является расследование случаев политизации и несанкционированного раскрытия секретной информации. Кроме того, группа занимается поиском решений для повышения эффективности американского разведсообщества, а также рассекречиванием документов.

DIG, указывает издание, обратилась в несколько разведывательных ведомств США с просьбой предоставить доступ к электронной почте и чатам для того, чтобы провести анализ переписки с помощью средств искусственного интеллекта (ИИ). Пока ни одна из структур американской разведки запрос группы не удовлетворила.

Ряд представителей американского разведывательного сообщества опасаются, что доступ к переписке будет использован лишь для того, чтобы выявлять не лояльных Трампу сотрудников. Помимо этого, несколько неназванных высокопоставленных представителей разведки полагают, что сбор подобного массива информации в одном месте может нести риск утечки чувствительной информации.

В офисе Габбард утверждения газеты относительно целей запроса DIG опровергли. "Правда заключается в том, что под руководством президента Трампа директор национальной разведки Габбард и ее команда осмеливаются делать то, чем раньше никто не занимался - раскрывать правду, а также положить конец политизации и превращению разведывательных данных в оружие, направленное против американцев", - приводит издание слова представителя главы национальной разведки Оливии Коулман.

Ранее Габбард, которая официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств, заявила о необходимости сокращения своего аппарата. Она также несколько раз публично подчеркивала необходимость покончить с политизацией работы разведки.