США ввели санкции против двух граждан и четырех фирм из КНДР и России

Речь, в частности, о российских фирмах "Асатрян" и "Фортуна"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. США под предлогом борьбы с киберпреступностью ввели санкции в отношении двух граждан России и КНДР и четырех фирм, базирующихся в этих двух странах. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, под действие американских рестрикций попали гражданин РФ Гайк Асатрян, а также гражданин КНДР Сон Кум Хёк. Кроме того, санкции введены в отношении российских фирм "Асатрян" и "Фортуна", а также базирующихся в КНДР Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation.

По версии Госдепа, гражданин КНДР связан с хакерской группировкой Andariel, причастен к схеме по незаконному найму специалистов в сфере информационных технологий, а также попыткам взлома компьютерных систем Министерства финансов США. Гражданин РФ и четыре перечисленных компании, по утверждению американской администрации, также были причастны к найму персонала в сфере IT якобы с целью "принесения дохода правительству" КНДР. В заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США, утверждается, что вырученные средства могли идти на "спонсирование программ КНДР по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.