ТАСС: на Украине в июне зафиксировали 186 попыток увезти военнообязанных за границу

Кроме того, в июне было отмечено 274 случая уклонения от мобилизации, обвинения предъявлены по 119 подобным эпизодам

МОСКВА, 9 ИЮЛЯ. /ТАСС/. Количество выявленных попыток незаконно переправить военнообязанных мужчин за границу Украины в июне составило 186. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основании данных Национальной полиции Украины.

Обвинения были предъявлены по 142 эпизодам незаконной переправки украинских мужчин за рубеж. Кроме того, в июне было зафиксировано 274 случая уклонения от мобилизации, обвинения предъявлены по 119 подобным эпизодам.

В статистике отражена информация лишь о тех случаях, о которых стало известно правоохранительным органам в результате задержания пытавшихся пересечь границу групп или обнаружения тел погибших при таких попытках.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.