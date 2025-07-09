Экономика России работает хорошо, указал Харун Ахтар Хан

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия показала всему миру, что справляется с санкциями, а ее экономика работает хорошо. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.

"Видите ли, я думаю, что Россия доказала и показала миру, что, несмотря на эти санкции, все идет хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос, влияют ли санкции на двустороннее сотрудничество и поставки нефти.

"Я в России уже два дня и вижу большую коммерческую активность. Аэропорт был переполнен, я никогда в жизни не видел такого переполненного аэропорта. Так что это означает, что идет бурная торговля. У людей есть деньги, чтобы купить билеты. Шоссе заполнены. Есть часы пик. Все это показывает, что экономика работает хорошо, несмотря на санкции", - пояснил спецпомощник пакистанского премьера.

По его мнению, проблемы между странами должны решаться путем переговоров, и в мире они могут идти к экономическому прогрессу. "Деньги должны использоваться для процветания простого человека. <...> Мы видели, что произошли некоторые неприятные вещи. Но, в конце концов, люди понимают, какие разрушения могут вызвать войны. И в конечном итоге они садятся [за стол переговоров] и останавливаются. Они не заходят дальше определенной точки, потому что с обеих сторон есть сдерживание", - указал он.

Как отметил спецпомощник премьер-министра Пакистана, когда стороны начнут переговоры, "после всего этого все успокоится". "Я думаю, что мы пойдем по мирной траектории. И это решение для этого мира и процветания людей", - заключил он.