Пакистан ждет предложений от России в сфере ядерной энергетики

Как отметил спецпомощник премьер-министра республики по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан, власти хотели бы снизить расходы на энергоносители

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Исламабад ждет предложений от российской стороны в области ядерной энергетики. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.

"Как вы знаете, мы уверены в важности продвижения использования ядерной энергии в мирных целях. И в настоящее время у нас есть серьезная проблема с ценами на энергоносители. А ядерная энергия - одна из самых дешевых. Поэтому, конечно, мы бы хотели изучить сферу этих возможностей, потенциал. Мне кажется, что уже этот вопрос обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Пакистана с Россией в сфере ядерной энергетики.

"Мы хотели бы снизить наши расходы на энергоносители. Это является серьезным препятствием для ведения бизнеса в Пакистане. Безусловно, мы с нетерпением ждем этого", - добавил Харун Ахтар Хан.

Согласно сообщению, размещенному на сайте правительства РФ от 9 июня, в Москве прошла встреча вице-премьера РФ Алексея Оверчука со спецпомощником премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом и спецпомощником премьера исламской республики по международному сотрудничеству Сейдом Тариком Фатеми. В ходе встречи "рассмотрены актуальные вопросы развития российско-пакистанского торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах".