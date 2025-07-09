Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на Eternity C

Атака была осуществлена с помощью беспилотного катера, а также шести крылатых и баллистических ракет, заявил военный представитель повстанцев Яхьи Сариа

ДУБАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз Eternity C, который затонул в Красном море. Согласно заявлению военного представителя повстанцев Яхьи Сариа, атака была обусловлена тем, что судовладелец "возобновил операции" с израильским портом Эйлат.

"Военно-морские силы Йемена нанесли удар по судну Eternity C, которое направлялось в порт Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) в оккупированной Палестине. Атака была осуществлена с помощью беспилотного катера, а также шести крылатых и баллистических ракет", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.