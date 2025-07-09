Орбан: Украина и ЕС проиграли в конфликте с Россией

Премьер-министр Венгрии также заявил, что РФ нельзя победить

БУДАПЕШТ, 9 июля. /ТАСС/. Украина и Евросоюз проиграли в вооруженном конфликте с Россией, которую невозможно победить, потому что она является ядерной державой. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota, приуроченном к первой годовщине создания межпартийного объединения "Патриоты Европы" и одноименной правоконсервативной фракции в Европарламенте.

Он отметил, что лидеры стран ЕС по-прежнему выступают за продолжение военных действий на Украине, а из 27 членов сообщества лишь Венгрия и Словакия призывают к миру. Однако, считает Орбан, "европейские лидеры должны признать, что они придерживались ошибочной стратегии и именно поэтому потерпели поражение". "Думаю, что Европейский союз уже проиграл эту войну", - заявил премьер, добавив, что "Украина также проиграла эту войну на фронте".

По его словам, лидеры государств ЕС "утверждают, что Россия потерпит поражение в войне на Украине, но никто не в состоянии сказать, как это может произойти". "Россия - большая ядерная держава, и поэтому она не может проиграть войну. Думаю, с самого начала было ясно, что такого быть просто не может", - сказал глава правительства.

"Эту войну нельзя выиграть. Эту войну можно прекратить только дипломатическими средствами", - подчеркнул он. Орбан убежден, что сейчас "необходимо притормозить" военные действия и "начать работать за столом переговоров" в целях урегулирования украинского конфликта.